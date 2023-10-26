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Сильні дощі, туман, але місцями до +23: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні 26 жовтня буде дощовою та туманною, але відносно теплою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні сьогодні, 26 жовтня у більшості областей буде дощовою. Очікується туман, при цьому подекуди температура повітря прогріється вдень до +23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні погода в Україні буде хмарною. Прогнозуються невеликі дощі, у північно-східних, східних та Дніпропетровській областях вночі помірні, місцями значні дощі. 

Водночас вдень у більшості південних та центральних областей без істотних опадів.

Також вночі та вранці у західних та північних областях подекуди туман. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі в середньому 7-12°, у Криму та на узбережжі морів до 16°; вдень 13-18°, на півдні країни місцями 20-23°. На півночі країни ночі прогнозують 3-8° тепла, а вдень 6-11°.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці буде хмарно. Очікується невеликий дощ, вдень місцями опади. Вночі та вранці по Київській області подекуди туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві температура вночі 8-10°, а вдень близько 15°. По області вночі 7-12°, а вдень 13-18°.

Нагадаємо, нещодавно погода у Київській області побила черговий температурний рекорд.

Додамо, також РБК-Україна розповідало, якою буде погода в листопаді 2023 року.

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