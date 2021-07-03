ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Сильнее всего за десятилетие". В Эфиопии от голода страдают более 400 тысяч человек

Новина українською →
Эфиопия, Суббота 03 июля 2021 05:35
"Сильнее всего за десятилетие". В Эфиопии от голода страдают более 400 тысяч человек Фото регион переживает "самый сильный голод за последние десятилетия". (pexels)
Автор: Даша Харченко

Недавние боевые действия в регионе Тиграй, Эфиопия, привели к тому, что от голода страдают более 400 тысяч человек. По данным ООН, в стране переживают "самый сильный голод за последние десятилетия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что 33 тысячи детей недоедают, а еще 1,8 миллиона жителей региона оказались на грани голода.

Старший служащий ООН по вопросам помощи Рамеш Раджасингем указал, что регион переживает "самый сильный голод за последние десятилетия".

"Около 5,2 миллиона человек по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи, и подавляющее большинство из них - женщины и дети", - добавил Раджасінгем.

На этой неделе правительство Эфиопии, которое ведет борьбу с региональными силами в Тиграе, объявило об одностороннем перемирии.

Напомним, год назад в Эфиопии в ходе масштабных протестов погибли как минимум 166 человек. Из них 11 сотрудников Службы безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
голод Эфиопия
NEWS
"Банальный чернушный миф": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко
"Банальный чернушный миф": у Зеленского ответили на обвинения Лукашенко
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине