Сильная страна невозможна без местного самоуправления, - Палатный

"Подарки власти ко Дню местного самоуправления - сокращение финансирования, давление и централизация. Сильная страна невозможна без мощного местного самоуправления. Однако вместо завершения реформы децентрализации власти тормозят процесс, а иногда даже инициируют откат реформы за счет усиления давления на органы местного самоуправления. В частности, продвигает законодательные инициативы, направленные на изменение баланса полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти. Это законопроекты "О городе Киеве - столице Украины" и "О местных государственных администрациях", - написал Палатный.

Он отметил, что власть должна принять ряд мер, чтобы обеспечить развитие местных громад.

"Партия "УДАР" настаивает на том, что власти должны отказаться от дальнейшей политизации и выйти на конструктивный диалог с политическими силами и представителями громад. Разработать и принять законы о столице и местных администрациях, которые не лишают местное самоуправление полномочий. Принять закон о деятельности органов самоорганизации населения (ОСН). Увеличить до 80% долю НДФЛ, которая остается в местных бюджетах всех городов Украины. Все изменения в законодательстве, касающиеся организации местных властей, должны приниматься в пользу людей и громад, а не по принципу политической целесообразности", - подытожил Палатный.