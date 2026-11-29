Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook.

Це вже не перша зустріч родин та вищого керівництва Сил ТрО ЗСУ. Як і минулого разу, вона проходила у форматі відкритого діалогу. Її мета незмінна – не лише почути про проблеми, а й знайти шляхи їх вирішення.

Саме тому до заходу також долучилися фахівці з Управління персоналу, юридичних та фінансових підрозділів Командування Сил ТрО ЗСУ, а також офіцери цивільно-військового співробітництва регіональних управлінь Сил територіальної оборони та усіх бригад ТрО. Це дозволить оперативніше вирішити проблемні питання, які виникають перед родинами наших побратимів, переконаний заступник начальника штабу Командування Сил ТрО ЗСУ полковник Дмитро Бородавко.

"Питання, з якими звертаються родини, часто потребують залучення кількох служб і фахівців. Наше завдання – забезпечити належний супровід кожного такого звернення, надати необхідні роз’яснення та допомогти зорієнтуватися в подальших діях", – зазначив Дмитро Бородавко.

Такий формат відкритого діалогу та неформального спілкування з Командуванням Сил територіальної оборони ЗСУ допомагає родинам загиблих, полонених та зниклих безвісті не лише вирішувати наболілі питання, а дає їм відчуття підтримки, говорить співзасновниця ГО "Жінки ТРО" Марина Богуш.

"Наші регіональні координаторки зібрали найактуальніші питання, які турбують родин, та почули змістовні відповіді на них. Такий діалог допомагає краще розуміти механізми взаємодії, бачити шляхи розв’язання проблем і, найголовніше, відчувати, що родини не залишаються сам на сам зі своїми питаннями", – зауважила вона.

Утім, такі відверті розмови важливі не лише для родин, переконаний представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Слободяник.

"Такі зустрічі дають не тільки можливість комунікації й озвучення цих проблем, а й пошуку рішень цих проблем спільно з родинами. Таким чином нам вдається забезпечити якісний зворотній зв’язок", – зауважив він.

Зустріч, яка відбулася у Києві - не просто формальність, зазначили в Командуванні Сил територіальної оборони ЗСУ. Там підкреслили, що усі без виключення родини загиблих, полонених і зниклих безвісти військовослужбовців повинні відчувати підтримку своїх побратимів та військових частин. Саме тому цей напрямок в Силах ТрО визначений як один з пріоритетів.