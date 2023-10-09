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Сили ТрО отримали перші 53 міномети в рамках ініціативи ОККО і "Повернись живим"

Фото: сили ТрО отримали перші 53 міномети в рамках ініціативи ОККО і "Повернись живим" (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Мережа АЗК ОККО і фонд "Повернись живим" у рамках спільної ініціативи "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубі" вже передали військовим 53 міномети калібру 82-мм. Ця зброя здатна вражати противника на відстані до 4 кілометрів і є ефективною, як при оборонних, так і при наступальних діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Нові міномети, зокрема, вже отримали 104-а, 117-а, 100-а, 127-а і 108-а бригади Територіальної оборони.

Ініціатива "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" стартувала у квітні 2023 року. Її мета - закумулювати сумарно 400 мільйонів гривень на придбання 200 кулеметів калібру 12,7-мм, 300 мінометів калібру 82-мм і 100 автоматичних гранатометів калібру 40-мм для усіх підрозділів ТрО. Таких зараз 31 бригада. 

У серпні ОККО і "Повернись живим" уже закрили нагальну потребу сил Територіальної оборони у кулеметах, передавши їм усі 200 обіцяних одиниць зброї. Зараз очікуються від виробників нові партії мінометів та гранатометів, які в міру надходження розподілятимуться між підрозділами ТрО. Збір коштів у рамках проекту ще триває.

Станом на 9 жовтня зібрано вже 85% від необхідної суми - понад 343 мільйонів гривень.

Долучитися до ініціативи може кожен автомобіліст: для цього варто заправитися будь-яким пальним марки Pulls на АЗК ОККО. З кожного проданого літра 1 гривню компанія перераховує на зброю для ТрО.

Крім того, можна переказати донати на спецрахунок ініціативи: "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів", або "банку".

 

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ОККОЗбройні сили України