Сили ТрО отримали перші 53 міномети в рамках ініціативи ОККО і "Повернись живим"

Нові міномети, зокрема, вже отримали 104-а, 117-а, 100-а, 127-а і 108-а бригади Територіальної оборони.

Ініціатива "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" стартувала у квітні 2023 року. Її мета - закумулювати сумарно 400 мільйонів гривень на придбання 200 кулеметів калібру 12,7-мм, 300 мінометів калібру 82-мм і 100 автоматичних гранатометів калібру 40-мм для усіх підрозділів ТрО. Таких зараз 31 бригада.

У серпні ОККО і "Повернись живим" уже закрили нагальну потребу сил Територіальної оборони у кулеметах, передавши їм усі 200 обіцяних одиниць зброї. Зараз очікуються від виробників нові партії мінометів та гранатометів, які в міру надходження розподілятимуться між підрозділами ТрО. Збір коштів у рамках проекту ще триває.

Станом на 9 жовтня зібрано вже 85% від необхідної суми - понад 343 мільйонів гривень.

Долучитися до ініціативи може кожен автомобіліст: для цього варто заправитися будь-яким пальним марки Pulls на АЗК ОККО. З кожного проданого літра 1 гривню компанія перераховує на зброю для ТрО.

Крім того, можна переказати донати на спецрахунок ініціативи: "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів", або "банку".