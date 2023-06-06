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Сили ППО знищили всі 35 крилатих ракет під час нічної атаки РФ

Фото: нічна ракетна атака: сили ППО знищили всі 35 ворожих цілей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські військові вночі, 6 червня, атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Сили ППО ЗСУ знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних Сил Збройних Сил України.

В період з 00:30 по 04:00 росіяни із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс випустили по Україні 35 крилатих ракет з району Каспійського моря.

Більшість ракет Х-101/Х-555 летіли в напрямку Києва, однак силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено усі 35 ворожих цілей.

Нічна атака на Київ

Сьогодні вночі, 6 червня, в Київській області лунали вибухи, пов'язані з діяльністю українських сил протиповітряної оборони. Незабаром була оголошена повторна повітряна тривога.

За даними КМВА, у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину, також пошкоджено лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину.

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ПВОракетна атака