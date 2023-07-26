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Сили ППО знищили дві ракети "Калібр" у Вінницькій області

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Протиповітряна оборона сьогодні, 26 липня, знищила дві ворожі ракети "Калібр" у Вінницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Близько 13 години 26 липня 2023 року противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування. Обидві ракети збито у Вінницькій області.

Загроза нових ударів

У Повітряних силах повідомляють, що наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Ворожі літаки рухаються у район пусків - Каспійське море.

"Зафіксовано пуски крилатих ракет з 12 Ту-95мс з району Каспійського моря!", - додали військові.

Масштабна тривога

Сьогодні була оголошена масштабна тривога через загрозу ударів ракетами. Місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи у Житомирській області.

Пізніше Повітряні сили закликали жителів Вінницької області перебувати в укриттях, а у мережі писали про вибухи.

Потім вже Вінницька ОВА закликала жителів не нехтувати тривогою та до відбою залишатися в укриттях. Також там зазначили, що всі служби працюють.

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