Сили ППО збили ворожий безпілотник у Дніпропетровській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Мінус ворожий безпілотник. Ще одна "пташка" агресора доліталася. Наші захисники збили її в небі над областю", - написав Лисак.

Масштабний обстріл України 21 вересня

Нагадаємо, вчора, 21 вересня, російські терористи випустили по Україні 43 ракети зі стратегічної авіації. Сили протиповітряної оборони збили 38 з них, але у деяких регіонах були "прильоти".

"Укренерго" повідомило, що це була перша за останні пів року атака на енергетику. Зафіксовані пошкодження у Рівненській та Житомирській областях.

У Києві прямих влучань не було, але уламки збитих ракет впали у декількох районах. Відомо, що внаслідок атаки постраждали щонайменше сім осіб, кількох госпіталізували.

Детальніше про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня читайте у матеріалі РБК-Україна.