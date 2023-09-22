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Сили ППО збили ворожий безпілотник у Дніпропетровській області

Дніпропетровська область, П'ятниця 22 вересня 2023 10:07
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Сили ППО збили ворожий безпілотник у Дніпропетровській області Фото: сили ППО збили ворожий безпілотник у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський безпілотник збили сили протиповітряної оборони у небі над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Мінус ворожий безпілотник. Ще одна "пташка" агресора доліталася. Наші захисники збили її в небі над областю", - написав Лисак.

Масштабний обстріл України 21 вересня

Нагадаємо, вчора, 21 вересня, російські терористи випустили по Україні 43 ракети зі стратегічної авіації. Сили протиповітряної оборони збили 38 з них, але у деяких регіонах були "прильоти".

"Укренерго" повідомило, що це була перша за останні пів року атака на енергетику. Зафіксовані пошкодження у Рівненській та Житомирській областях.

У Києві прямих влучань не було, але уламки збитих ракет впали у декількох районах. Відомо, що внаслідок атаки постраждали щонайменше сім осіб, кількох госпіталізували.

Детальніше про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня читайте у матеріалі РБК-Україна.

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