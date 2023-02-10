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Сили ППО збили два "Шахеди" над Харківською областю

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Харківська область, П'ятниця 10 лютого 2023 23:42
Сили ППО збили два "Шахеди" над Харківською областю Фото: Сили ППО збили два "Шахеди" над Харківською областю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Харківській області ввечері, 10 лютого, сили ППО збили два ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника.

Ще один іранський дрон літає у небі в Харківській області.

"Два БПЛА противника знешкоджено. Над Харківською областю в повітрі ворожий "Шахед"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські військові сьогодні вночі, 10 лютого, завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.

Російські війська посилюють свою присутність лінії фронту. Тому не виключається можливість контрнаступу противника у Харківській області, але ЗСУ готові до такого сценарію.

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