Сили ППО збили чотири ракети над Україною

Він розповів, що російські війська знову застосовують стратегічні бомбардувальники.

За його словами, попередньо, українським силам вдалося збити щонайменше чотири ракети.

Тим часом голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що одна ракета була збита в небі над областю.

"В одному з районів області силами ППО збита ракета. Повітряна тривога все ще продовжується, тому перебуваєте в укриттях", - написав він.

Оновлено на 10:15

За словами Кулеби, над Київською областю вдалося збити ще одну ракету.