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Силы ПВО сбили четыре ракеты над Украиной

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Вторник 11 октября 2022 10:10
Силы ПВО сбили четыре ракеты над Украиной Фото: силы ПВО сбили четыре ракеты над Украиной (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 11 октября российские войска снова совершили ракетную атаку на Украину. Силам ПВО удалось сбить четыре воздушных цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он рассказал, что российские войска снова применяют стратегические бомбардировщики.

По его словам, предварительно, украинским силам удалось сбить по меньшей мере четыре ракеты.

Тем временем глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что одна ракета была сбита в небе над областью.

"В одном из районов области силами ПВО сбита ракета. Воздушная тревога все еще продолжается, поэтому находитесь в укрытиях", - написал он.

Обновлено на 10:15

По словам Кулебы, над Киевской областью удалось сбить еще одну ракету.

Отметим, что спустя сутки после масштабных ракетных ударов российские войска возобновили атаки на Украину. Сообщения о взрывах и работе ПВО поступают с разных областей.

Напомним, что во время вчерашней масштабной атаки россияне обстреляли более десятка областей Украины. Вследствие ударов погибли по меньшей мере 19 человек, еще 105 получили ранения.

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Силы ПВО сбили четыре ракеты над Украиной
Силы ПВО сбили четыре ракеты над Украиной
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