Силы ПВО сбили четыре ракеты над Украиной

Утром 11 октября российские войска снова совершили ракетную атаку на Украину. Силам ПВО удалось сбить четыре воздушных цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он рассказал, что российские войска снова применяют стратегические бомбардировщики.

По его словам, предварительно, украинским силам удалось сбить по меньшей мере четыре ракеты.

Тем временем глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что одна ракета была сбита в небе над областью.

"В одном из районов области силами ПВО сбита ракета. Воздушная тревога все еще продолжается, поэтому находитесь в укрытиях", - написал он.

Обновлено на 10:15

По словам Кулебы, над Киевской областью удалось сбить еще одну ракету.