Сили ППО збили 4 "шахеди" над Київською та Житомирською областями

Українська протиповітряна оборона в ніч на середу, 22 листопада, збила 4 безпілотники типу "шахед" над Київською та Житомирською областями.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Сьогодні вночі, у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ, було знищено всі повітряні цілі, що намагалися атакувати об’єкти цивільної та військової інфраструктури", - написав Наєв.

За його даними, на Київському та Житомирському напрямках було збито 4 безпілотні літальні апарати типу ''Shahed''. На Сумському напрямку бійці протиповітряної оборони поцілили у розвідувальний дрон ворога.

Робота ППО у Київській області

Близько 23:30 вівторка, у Київській ОВА повідомили, що в області працює ППО. Ворог запустив безпілотники по типу ''Shahed''.

Робота ППО у Сумській області

Також повідомлялось про вибухи у Сумах під час повітряної тривоги. Ще о 19:52 у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили України тоді повідомляли про загрозу ракетної небезпеки з боку РФ.

РФ завдає ударів по регіонах України 21 листопада

Армія Росії в черговий раз обстріляла кілька областей. Спочатку стало відомо, що РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.

Пізніше голова Запорізької ОВ Юрій Малашко повідомив, що Росія завдала ракетного удару по одному з районів обласного центру.

Згодом стало відомо, що українські воїни сьогодні ввечері, 21 листопада, над Синельниківським районом Дніпропетровської області знищили ворожий безпілотник.

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