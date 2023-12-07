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Сили ППО вночі збили три "Шахеди" у небі Миколаївської області

Четвер 07 грудня 2023 07:45
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Сили ППО вночі збили три "Шахеди" у небі Миколаївської області Фото: сили ППО вночі збили три "Шахеди" у небі Миколаївської області (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Сили протиповітряної оборони в небі Миколаївської області знищили три ворожі дрони-камікадзе сьогодні вночі, 7 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"У ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області знищено три ударні БПЛА "Shahed-131/136", - йдеться у повідомленні глави Миколаївської ОВА.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що війська РФ запустили кілька груп ударних безпілотників, які летіли до західних регіонів України через Херсонську та Миколаївську області.

Російські повітряні удари по Україні

Російські окупанти практично щодня завдають ударів по мирних містах України із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різного типу.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунала серія вибухів учора вдень, 6 грудня. Перед цим у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Під час повітряної тривоги у ніч проти 6 груднялунали вибухи у Хмельницькому районі. В обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу сил ППО у регіоні.

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