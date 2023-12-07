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Силы ПВО ночью сбили три "Шахеда" в небе Николаевской области

Четверг 07 декабря 2023 07:45
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Силы ПВО ночью сбили три "Шахеда" в небе Николаевской области Фото: силы ПВО ночью сбили три "Шахеда" в небе Николаевской области (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Силы противовоздушной обороны в небе Николаевской области уничтожили три вражеских дрона-камикадзе сегодня ночью, 7 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В ночь на 7 декабря силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три ударных БпЛА "Shahed-131/136", - говорится в сообщении главы Николаевской ОВА.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что войска РФ запустили несколько групп ударных беспилотников, которые летели в западные регионы Украины через Херсонскую и Николаевскую области.

Российские воздушные удары по Украине

Российские оккупанты практически каждый день наносят удары по мирным городам Украины с применением дронов-камикадзе и ракет разного типа.

Ранее сообщалось, что в Днепре прогремела серия взрывов вчера днем, 6 декабря. Перед этим в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Во время воздушной тревоги в ночь на 6 декабря звучали взрывы в Хмельницком районе. В областной военной администрации сообщали о работе сил ПВО в регионе.

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Николаевская область дрони ПВО Вторжение России в Украину
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