Силы ПВО ночью сбили три "Шахеда" в небе Николаевской области
Силы противовоздушной обороны в небе Николаевской области уничтожили три вражеских дрона-камикадзе сегодня ночью, 7 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"В ночь на 7 декабря силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три ударных БпЛА "Shahed-131/136", - говорится в сообщении главы Николаевской ОВА.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что войска РФ запустили несколько групп ударных беспилотников, которые летели в западные регионы Украины через Херсонскую и Николаевскую области.
Российские воздушные удары по Украине
Российские оккупанты практически каждый день наносят удары по мирным городам Украины с применением дронов-камикадзе и ракет разного типа.
Ранее сообщалось, что в Днепре прогремела серия взрывов вчера днем, 6 декабря. Перед этим в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Во время воздушной тревоги в ночь на 6 декабря звучали взрывы в Хмельницком районе. В областной военной администрации сообщали о работе сил ПВО в регионе.
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