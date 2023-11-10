Сили ППО вночі збили ракету над Дніпропетровською областю

Вночі 10 листопада сили ППО збили ракету над Дніпропетровською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Дніпро-TV та голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лісака.
Бійці повітряного командування "Схід" вночі 10 листопада знищили над Дніпропетровською областю одну керовану авіаційну ракету X-59 та один БпЛА.
Також бійці знищили один Шахед-136 у Харківській області.
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі росіяни вдарили по Мирівській та Червоногригорівській громадах Нікопольщини із важкої артилерії.
"Пошкоджено 3 приватні будинки і стільки ж теплиць. Розбито господарську споруду. Люди вціліли", - повідомив губернатор.
Ціліли по району окупанти та вранці. Потрапили по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються.
Нагадаємо. 7 листопада, росіяни вдарили по Нікопольському району . Пошкоджені будинки, поранена жінка
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