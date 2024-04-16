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Сили оборони знищили РЛС Росії, яка контролювала небо на 700 км вглиб України, - джерела

Вівторок 16 квітня 2024 11:24
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Сили оборони знищили РЛС Росії, яка контролювала небо на 700 км вглиб України, - джерела Ілюстративне фото (росЗМІ)
Автор: Юлія Акимова, Валерія Поліщук

Українські військові вразили РЛС дальньої дії в Брянській області, яка контролювала небо на 700 км вглиб України.

Про це повідомили джерела РБК-Україна.

Сили оборони України знищили модернізований комплекс "Небо-У", який допомагав росіянам виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння.

Вартістю РЛС становить 100 млн доларів. Комплекс, за інформацією джерел, уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу.

При цьому джерела підтвердили, що комплекс "Небо-У" більше не працює і "ймовірно перетворився на друшляк".

Завдяки ураженню цієї РЛС у росіян стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці.

Джерела заявили, що це вже другий комплекс "Небо-У", який знищило 13-те Головне Управління військової контррозвідки СБУ. Перший вони знищили у Бєлгородській області РФ. Також нещодавно було знищено радіолокаційний комплекс Каста-2Е2 поблизу тимчасово окупованого українського Бердянська.

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