Силы обороны уничтожили РЛС России, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины, - источники

Украинские военные поразили РЛС дальнего действия в Брянской области, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

Силы обороны Украины уничтожили модернизированный комплекс "Небо-У", который помогал россиянам выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют КАБами украинское приграничье.

Стоимостью РЛС составляет 100 млн долларов. Комплекс, по информации источников, поразили семью дронами-камикадзе самолетного типа.

При этом источники подтвердили, что комплекс "Небо-У" больше не работает и "вероятно превратился в дуршлаг".

Благодаря поражению этой РЛС у россиян стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины.

Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и более качественно использовать армейскую авиацию на этом участке.

Источники заявили, что это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е Главное Управление военной контрразведки СБУ. Первый они уничтожили в Белгородской области РФ. Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного украинского Бердянска.