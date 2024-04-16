Силы обороны уничтожили РЛС России, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины, - источники
Украинские военные поразили РЛС дальнего действия в Брянской области, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины.
Об этом сообщили источники РБК-Украина.
Силы обороны Украины уничтожили модернизированный комплекс "Небо-У", который помогал россиянам выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют КАБами украинское приграничье.
Стоимостью РЛС составляет 100 млн долларов. Комплекс, по информации источников, поразили семью дронами-камикадзе самолетного типа.
При этом источники подтвердили, что комплекс "Небо-У" больше не работает и "вероятно превратился в дуршлаг".
Благодаря поражению этой РЛС у россиян стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины.
Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и более качественно использовать армейскую авиацию на этом участке.
Источники заявили, что это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е Главное Управление военной контрразведки СБУ. Первый они уничтожили в Белгородской области РФ. Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного украинского Бердянска.
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