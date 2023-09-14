UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сили оборони завдали удару по двох кораблях РФ у Чорному морі

Фото: Сили оборони завдали удару по двох кораблям РФ у Чорному морі (kchf ru)
Автор: Наталія Кава

Бійці Сил оборони Україні вранці четверга, 14 вересня, завдали удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, удару було завдано по двох патрульних кораблях РФ типу "Василь Биков". Вони отримали певні пошкодження.

"14.09.2023 вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря", - сказано у повідомленні.

Кораблі типу "Василь Биків" - серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу. Вони мають кероване ракетне озброєння ближньої та далекої морської зони. Перші російські кораблі із застосуванням модульної концепції озброєння.

Знищення БДК "Мінськ"

Нагадаємо, по бухті тимчасово окупованого Севастополя було завдано ракетного удару.

Внаслідок атаки пошкоджено підводний човен та десантний корабель окупантів, а також завод судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе.

Цю інформацію підтвердили РБК-Україна у Головному управлінні розвідки.

Усі деталі українського історичного удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное мореВійна Росії проти України