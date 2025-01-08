ЗСУ вдарили по важливому командному пункту окупантів у Донецькій області

ЗСУ ударили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Він розташовувався у захопленому Харцизьку Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Сьогодні (8 січня, - ред) Збройні Сили України нанесли високоточний удар по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли у Генштабі, російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти ЗСУ та цивільного населення, зокрема жителів Курахового.
"Були вжиті усі необхідні заходи, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб", - констатували військові.
Харцизьк - місто в Донецькому районі Донецької області України. Адміністративний центр Харцизької міської громади, з 2014 року місто окуповане російськими військами.
Де розташований Харцизськ (deepstatemap.live)
Сили оборони постійно б'ють по командних пунктах російських військ, щоб послабити угруповання окупантів на тому чи іншому напрямку. Наприклад, днями ЗСУ вразили командно-спостережний пункт РФ.
Зазначимо, що Курахівський напрямок є одним із найважчих разом із Покровським. На ранок 8 січня Сили оборони відбили 25 атак позицій українських військ протягом минулої доби на Курахівському напрямку поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного.
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