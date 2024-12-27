Сили оборони вдарили HIMARS по штабу РФ у Запорізькій області: ліквідовані офіцери

"Трьох офіцерів керівного складу російських окупаційних військ ліквідовано внаслідок успішної операції Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ "Таврія", - йдеться у повідомленні.

Деталі операції

Співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у війні проти України у Запорізькій області.

"Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ “Таврія”, СБС і тактична група "Тайфун" СБУ", - зазначили в ГУР.

Як розповіли розвідники, одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони.

Кого вдалось ліквідувати

Внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ:

капітан Нагорний Дмитро Олегович, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;

капітан Крохмальов Григорій Олександрович, заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;

капітан Фомін Юрій Вікторович, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ.

Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки окупантів.