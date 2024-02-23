Сили оборони стримують росіян під Авдіївкою, ворог тисне біля Роботиного: карти ISW

На фронті тривають позиційні бої на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, під Кринками, на північний схід від Бахмута, на північний захід і захід від Авдіївки. Російські окупанти продовжують штурмові дії біля Роботиного та Вербового і намагаються просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Позиційні бої 22 лютого тривали на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Зазначається, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп'янська біля Табаївки, Берестового, Крохмального; на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; і на південь від Кремінної в Білогорівці.

Операція №2 - Донецька область

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на північний захід від Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 22 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 і 21 лютого, показують, що окупанти незначно просунулися на південний схід і південь від Богданівки (на північний захід від Бахмута) відповідно.

Російські "воєнкори" стверджують, що частини російської 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової (ВДВ) бригади та 150-ї мотострілецької дивізії нібито прорвали оборону ЗСУ на північній та північно-східній околицях Іванівського (на захід від Бахмута) і зараз ведуть бої в самому селі та на його східній околиці, хоча аналітики ISW не спостерігали візуального підтвердження цих тверджень.

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута біля Виїмки; на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки та Андріївки; на південь від Бахмута біля Майорського, Нью-Йорка, Торецька та Південного.

Війська РФ просунулися на захід від Авдіївки, і російські джерела стверджували, що інтервенти нібито захопили Сіверне на південному заході 22 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 лютого, показують, що російські війська просунулися в полі на захід від Авдіївського коксохімічного заводу на півночі Авдіївки.

Російські "воєнкори" стверджували, що російська 1-ша "Слов’янська" окрема мотострілецька бригада начебто захопила Сіверне, а інші війська РФ захопили приблизно 40 відсотків Первомайського (на південний захід від Авдіївки), хоча в ISW зазначають, що не бачили візуального підтвердження цього.

Позиційні бої тривали на північний захід і захід від Авдіївки в районі Степового, Бердичів, Орлівки, Ласточкиного; на південний захід від Авдіївки біля Сіверного, Первомайського та Невельського.

Український військовий аналітик полковник Петро Черник 22 лютого повідомив, що російські війська в кампанії із захоплення Авдіївки втратили 364 танки (приблизно одну дивізію танків) та 748 бронетехніки (приблизно дві дивізії бронетехніки). Він заявив, що війська РФ не зазнавали втрат у техніці такого масштабу з часів Другої світової війни, і зазначив, що радянські війська втратили лише максимум 180 танків за всю дев’ятирічну війну в Афганістані. Черник попередив, що російські сили використовуватимуть піхоту для компенсації надзвичайних втрат техніки, що узгоджується зі спостереженнями аналітиків ISW щодо "м’ясних нападів" російської піхоти, які спостерігалися поблизу Авдіївки та в інших місцях на театрі бойових дій.

22 лютого позиційні бої тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ незначно просунулися до Красногорівки (на захід від Донецька) з півдня. В Міністерстві оборони Росії офіційно оголосило про нібито "захоплення" Побєди (на південний захід від Донецька) 22 лютого після того, як російські війська захопили населений пункт не пізніше 21 лютого.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

22 лютого тривали позиційні бойові дії в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися поблизу Новодонецького (на південний схід від Великої Новосілки) та Приютного (на південний захід від Великої Новосілки).

Позиційні бої тривають на південь від Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки) та біля Новозлатополя (на південний захід від Великої Новосілки).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися в західній частині Запорізької області 22 лютого. Відомий кремлівський блогер стверджував, що війська РФ начебто просунулися на 1 км поблизу Роботиного і що відкинули українські війська з кількох позицій поблизу Вербового (на схід від Роботиного). Інший відомий російський "воєнкор" розповідав, що 21 лютого війська РФ просунулися більше ніж на 2 км поблизу Роботиного.

Бої тривали на схід і на південних околицях Роботиного та на захід від Вербового, йдеться у звіті.

22 лютого на східному (лівобережному) березі Херсонської області, зокрема під Кринками, тривали позиційні бої. Речниця Південного оперативного командування ЗСУ полковник Наталія Гуменюк заявила, що війська РФ відступили з невизначених позицій поблизу Кринок після українського штурму в цьому районі.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що за даними Генерального штабу ЗСУ у вечірньому зведенні 22 лютого, протягом доби на фронтах відбулось 81 бойове зіткнення.

У військовому командуванні розповіли, що Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Орлівки (Донецька область) і уразили логістичний хаб противника.

Нагадаємо також, що згідно з оновленими вранці 22 лютого даними Генштабу, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення становить понад 407 тисяч солдатів.