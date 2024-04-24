Сили оборони просунулися поблизу Часового Яру: карти ISW

На фронті тривають позиційні бої на більшості напрямків. Сили оборони України нещодавно просунулися поблизу Часового Яру на захід від Бахмута, разом з тим фіксується просування російських окупантів на захід і південний захід від Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ).

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Російські окупанти 23 квітня підтримували відносно інтенсивні наземні атаки між Сватовим і Кремінною, але не здійснили жодного підтвердженого просування, йдеться у публікації.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, Сили оборони відбили російські атаки на північний захід від Сватового поблизу Берестового; на південний захід від Сватового біля Надії, Новоєгорівки, Греківки; на захід від Кремінної біля Тернів, Торського, Ямполівки; на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

В Міноборони РФ заявили, що ЗСУ нібито невдало контратакували на південний захід від Кремінної в районі Григорівки.

Операція №2 - Донецька область

Війська РФ 23 квітня продовжили наземні наступи на Сіверському напрямку (на північний захід від Бахмута), проте підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили декілька атак росіян на схід від Сіверська в районі Золотарівки та Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки.

Українські захисники нещодавно повернули втрачені позиції на схід від н.п. Часів Яр, оскільки війська РФ продовжували наступальні операції в цьому районі 23 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 квітня, показують, що ЗСУ нещодавно трохи просунулися на південний схід від Іванівського (на схід від Часового Яру).

Командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов стверджував, що його підрозділи та інші сили ЗС РФ нібито захопили кілька українських позицій на західній околиці Кліщіївки (на південний схід від Часів Яру), але аналітики ISW цього не підтверджують.

Російські "воєнкори" стверджували, що сили окупантів атакували східну околицю Часового Яру. Один російський блогер закликав ЗС РФ віддати перевагу захопленню Нового мікрорайону у східному Часовому Яру замість того, щоб продовжувати, як вони назвали тактично незначущі зусилля, з наступу до Часового Яру з Богданівки (на північний схід від Часового Яру).

Позиційні бойові дії тривали поблизу Богданівки, у Новому мікрорайоні, на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Речник угруповання військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин заявив, що наразі найбільш інтенсивними напрямками на сході країни є Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки (на захід і південний захід від Донецька).

Російські та українські джерела продовжували обговорювати масштаби "оголошеного" просування путінських військ на північний захід від Авдіївки 23 квітня, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Більшість російських "воєнкорів" стверджували, що війська РФ нібито захопили Очеретине (на північний захід від Авдіївки), хоча деякі блогери стверджували, що окупанти мають більш обмежені позиції в південній половині населеного пункту, а українські сили зберігають присутність на західній околиці. Кілька російських "воєнкорів" розповідали, що війська РФ нібито проникли на українську оборонну лінію, яка, як повідомляється, тягнеться від Очеретиного до Нетайлового (з північного заходу на південний захід від Авдіївки), у тому числі один російський блогер, який стверджував, що війська РФ начебто просунулися на 5 кілометрів у глибину повз оборону ЗСУ в Очеретиному.

Як наголосили в угрупованні військ "Хортиця" ЗСУ, Сили оборони все ще контролюють більшу частину Очеретиного та зберігають вогневий контроль над південною частиною населеного пункту, куди намагаються наступати російські загарбники. В ЗСУ також заявили, що війська РФ використовують усі наявні засоби та озброєння, включно з невизначеною хімічною зброєю, для просування в районі Очеретиного.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська нібито також просунулися до та в межах Новобахмутівки (на північний захід від Авдіївки та на південь від Очеретиного), а українські сили відходять із позицій у центральній Новобахмутівці та Соловйовому (на північний захід від Авдіївки). Проте в ISW наразі не виявили доказів того, що російські сили діють у Новобахмутівці або що ЗСУ відступають звідти.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ наразі не контролюють Новобахмутівку, але розповідав, що вони, ймовірно, швидко захоплять Новобахмутівку та Соловйове.

Бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Кераміка, Новокалинового, Бердичів, Семенівки; на захід від Авдіївки біля Уманського та Яснобродівки; і на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського та Нетайлового.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на захід і південний захід від тимчасово окупованого міста Донецьк на тлі триваючих боїв у цьому районі 23 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 квітня, показують, що загарбники нещодавно незначно просунулися на південь від Красногорівки (на захід від міста Донецька). На відео з геолокацією, опублікованому 22 квітня, видно, як елементи російської 155-ї окремої морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот) встановлюють прапор у західній Новомихайлівці (на південний захід від Донецька), що вказує на те, що війська РФ нещодавно просунулися далі на захід у цьому населеному пункті.

23 квітня російські "воєнкори" повторили заяви, що путінські війська нібито захопили Новомихайлівку. Українські десантно-штурмові війська заявили, що війська РФ скеровують велику кількість сил для проведення операцій з метою прориву рубежу ЗСУ в районі Новомихайлівки. Український командир, який служить у цьому районі, заявив, що окупанти зосередили приблизно 10 невизначених підрозділів, включаючи дві бригади та кілька полків, у цьому районі та здійснюють понад 10 штурмів із застосуванням піхоти та важкої техніки щодня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито також просунулися в межах Георгіївки (на південний захід від Донецька), хоча експерти ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

23 квітня на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей тривали бойові дії, але підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було. Російський "воєнкор" стверджував, що, ймовірно, частини російського 1430-го мотострілецького полку просунулися на глибину до 200 метрів на схід від Урожайного (на південь від Великої Новосілки).

Бої тривали поблизу Урожайного та Старомайорського (на південь від Великої Новосілки). Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що кілька російських підрозділів безуспішно атакують на південний захід від Старомайорського та південніше Урожайного. Він також зазначив, що російські війська перекидають у цей район підрозділи 5-ї окремої мотострілецької бригади РФ, що, на його думку, свідчить про намір військового командування РФ відновити дії в районі адмінкордону Донецько-Запорізької області.

"Південна вісь"

23 квітня тривали позиційні бої під Роботиним і Вербовим (на схід від Роботиного) на заході Запорізької області. Окупаційний "депутат" Запорізької області Володимир Рогов стверджував, що війська РФ нібито просунулися на глибину до кілометра поблизу Роботиного, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

23 квітня тривали позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі в районі Кринок. Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ активізували наступальні операції в Кринках, але не уточнив розмір чи характер атак.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 23 квітня повідомляли про те, що протягом доби на фронті зафіксовано 60 бойових зіткнень.

У військовому командуванні також розповіли, що Сили оборони відбили атаку російських окупантів на лівобережжі Дніпра, вразили наземну станцію управління дронами та засіб ППО противника.

Також повідомлялося, що за даними Генштабу станом на ранок 23 квітня, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну склали вже близько 461 060 солдатів.