Сили оборони на півночі провели навчання з протидії ворожим ДРГ (фото, відео)

Різні підрозділи Сили безпеки та оборони на півночі України провели навчання з протидії ворожим диверсійно-розвідувальним групам. У ході тренування застосовувалися ударні та розвідувальні безпілотники, а також FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Як повідомляється, у Північній операційній зоні проведено тренування різних складових Сил безпеки та оборони.

Зокрема, у навчаннях брали участь підрозділи Служби безпеки та Національної гвардії України, які здійснювали контрдиверсійні заходи у населених пунктах. На відокремленій ділянці свій вишкіл також показали підрозділи Держприкордонслужби та Сил тероборони ЗСУ.

"За замислом навчання було передбачено протидію диверсійно-розвідувальній групі. Зокрема відбувалося захоплення позицій, відновлення втраченого положення та зачистка тих окопів, які були зайняті противником", - зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Фото: Сили оборони на півночі провели навчання з протидії ворожим ДРГ (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

За його словами, у ході тренування застосовувалися ударні та розвідувальні БПЛА, а також FPV-дрони. Маневрами керували командири бригад та батальйонів з єдиного пункту управління.

"Зауважу, що всі дії військовослужбовців виявились дуже професійними, адже захисники вже пройшли горнила війни на Східному та Південному напрямках, отримавши чималий бойовий досвід. Тож вони його повністю продемонстрували під час цих навчань", - наголосив Наєв.

Також у командуванні зазначили, що у Північній операційній зоні заходи підтримання навченості проводяться на постійній основі. Цим процесом керують досвідчені генерали, командири бригад, батальйонів, рот та взводів.

Спроби російських ДРГ прорвати кордон України

Нагадаємо, раніше представник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що окрім регулярних обстрілів на північному кордоні противник також вдається до застосування ДРГ. Він зауважив, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи є загрозою не лише для Сил оборони, але й для мирних жителів.

Так, зранку 27 січня російська ДРГ проникла у Сумську області та розстріляла двох осіб.

Також повідомлялося, що нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Додамо, 18 січня командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про те, що війська РФ не полишають спроб прорвати кордон України на півночі, причому декілька вже було зроблені цього року.

А вже 26 січня військові розповіли про бойові дії у прикордонних районах Сумської області, та попередили про загрозу ворожих ДРГ у Сумській області.