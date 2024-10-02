Сили оборони підтвердили вихід з Вугледару

Як зазначив ОСУВ "Хортиця", зазнавши великих втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар.

"В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста", - йдеться у повідомленні.

Для збереження життів українських військових та техніки командування надало дозвіл на вивід сил з Вугледару.

"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - зазначають Сили оборони.

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