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На сили безпеки і оборони з бюджету Києва виділено понад 1,2 млрд гривень, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Київ виділив понад 1,2 мільярда гривень на фінансування сил безпеки та оборони з 2022 року по сьогоднішній день. Допомога військовим підрозділам буде продовжена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Києва Віталія Кличка.

"Минулого року на фінансування сил безпеки та оборони Києва ми виділили з бюджету міста майже 850 мільйонів гривень. За 6 місяців цього року - понад 380 мільйонів. Тобто, загалом - понад 1,2 мільярда. І продовжуємо виділяти кошти", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, ці кошти були витрачені, зокрема, на військову форму, бронежилети та каски. На закупівлю дронів, радіостанцій, ремонт військової техніки, транспорт.

Також Києв передає бійцям на передову допомогу, яку залучає сам - від міжнародних партнерів. Зокрема, автомобілі, дрони, системи Starlink, генератори, аптечки.

Кличко зазначив, що, за законом, напряму ЗСУ кошти з місцевих бюджетів перераховувати не можна. Натомість, у Києві за виділяють кошти на фінансування потреб військових підрозділів, зареєстрованих в столиці, за їхнім зверненням.

Як повідомлялось, мер Києва Віталій Кличко ініціював позачергову сесію Київради для того, щоб спрямувати ще більше коштів на допомогу підрозділам ЗСУ, зокрема столиця надасть максимальну підтримку виробникам дронів.

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Віталий Кличко