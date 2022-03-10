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Силами обороны Украины освобожден Мощун, - Генштаб

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Киевская область, Четверг 10 марта 2022 13:22
Силами обороны Украины освобожден Мощун, - Генштаб Фото: В Генштабе сообщили об освобождении Мощуна (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Силами обороны Украины освобожден населенный пункт Мощун. Попытку противника форсирования отбито.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генерального штаба ВСУ, под Киевом освободили населенный пункт Мощун. Он находится в Киево-Святошинском районе Киевской области.

"Силами обороны Украины отбито попытку форсирования противником речки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противника отброшено, населенный пункт освобожден", - сообщили в Генштабе.

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