Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію у Вовчанську, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація в Харківській області залишається складною. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Наразі на Харківщині ситуація і оперативна обстановка залишається складною, вона динамічно змінюється. Однак нашим силам оборони та всім задіяним підрозділам вдалося стабілізувати ситуацію, зокрема в місті Вовчанськ", - заявив він.
Волошин додав, що росіяни не полишають спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці.
"Наземні штурми загарбники поєднують, звісно, з авіаційними ударами. Окупанти застосовують авіацію якраз для нанесення ракетно-бомбових ударів по Харкову та іншим населеним пунктам області", - заявив він.
Речник "Хортиці" додав, що на Харківському напрямку за минулий день росіяни здійснили 83 атаки і на ранок на сьогодні вже відбулося 5 бойових зіткнень.
"Мушу зазначити, що кількість боєзіткнень з ворогом в порівнянні з минулою добою знизилась майже удвічі. Ворог не припиняє, звісно, спроби зосереджувати свої зусилля на напрямку Стрілеча, Липці та на захоплені саме міста Вовчанськ з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу якраз в тили наших військ", - зазначив він.
Волошин додав, що поблизу кордонів загарбники створили і значно посилили оперативно-тактичне угрупування військ противника.
"Однак наші Сили оборони тримаються, намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанська, в якому ворог мав наміри закріпитися якраз в житловій забудові. Однак наші захисники роблять все можливе і не дають йому це зробити", - заявив він.
Травень 2024 року ознаменувався загостренням ситуації на Харківському напрямку. Російські війська розпочали наступні дії, прагнучи потіснити українські підрозділи та захопити нові території.
За інформацією Генерального штабу, запеклі бої точаться поблизу населених пунктів Вовчанськ, Станиця та Липці. Окупанти кидають усі сили на прорив української оборони, завдаючи ударів з артилерії, мінометів та РСЗО.
Як повідомляють у Харківській ОВА, українським захисникам вдалося відбити більшість атак ворога та зберегти контроль над 60% території Вовчанська. Проте, місто й далі зазнає регулярних обстрілів, а ворожі штурми не припиняються.
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