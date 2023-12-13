Сила вітаміну C. Розвіюємо міфи про "панацею від усіх хвороб"

Чимало людей у період сезонної захворюваності на грип та ГРВІ скуповують аптечний вітамін C як панацею для імунітету. При цьому мало хто задумується, чи може він нашкодити організму.

Про побічні ефекти вітаміну C РБК-Україна розповіла лікар-інфекціоніст та імунолог Анастасія Лішневська.

Для чого потрібен вітамін C

Вітамін C (інша назва - аскорбінова кислота) справді важливий для роботи імунної системи і підвищує здатність організму протистояти вірусам та інфекціям.

Крім того, вітамін C допомагає нормалізувати обмін речовин, роботу нервової і серцево-судинної систем.

При цьому лікарі рекомендують отримувати вітамін C з раціону, а не з аптечних добавок. Зокрема, вживати цитрусові, солодкий перець, броколі, томати, цибулю, часник.

Міфи про вітамін C

Хибною є думка про те, що можна приймати вітамін C в необмежених кількостях, адже його надлишок "виведеться нирками".

З цього міфу випливає небажання докласти зусиль, щоб змінити спосіб життя, набути корисних звичок і сформувати комплексний підхід до зміцнення імунітету. Все-таки випити "диво-таблетку" аскорбінки значно швидше і простіше.

Проте лікарі попереджають: якщо вживати аптечний вітамін С у дозі понад 2 грами на добу, це може мати негативний ефект.

Щоб від аскорбінової кислоти була лише користь, не можна перевищувати добову дозу 100 мг.

Побічні ефекти вітаміну С

Якщо упродовж тривалого часу приймати вітамін С у високих дозах, можливий розвиток побічних ефектів.

Утворення каменів у нирках

Вітамін С виводиться з організму із сечею у вигляді оксалатів, які утворюються внаслідок його розпаду.

Однак якщо вітаміну С надходить забагато, надлишок оксалатів може кристалізуватися і призводити до утворення каменів у нирках.

Посилення засвоєння заліза

Вітамін С покращує всмоктування заліза. Проте людям із захворюваннями, які підвищують ризик накопичення заліза в організмі, наприклад гемохроматозом, слід бути обережними з добавками вітаміну С.

У таких людей надмірне вживання аскорбінової кислоти призводить до перевантаження організму залізом, а це може спричинити серйозні порушення в роботі серця, печінки, підшлункової залози, щитоподібної залози та центральної нервової системи.

Ризики для вагітних жінок

Надмірне споживання вітаміну С вагітними призводить до його посиленого виведення з організму, а це може спричинити дефіцит цього вітаміну у плода.

Крім того, встановлено прямий зв’язок між споживанням високих доз вітаміну С вагітними та цингою у новонароджених.