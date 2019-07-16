"Сила права" заявила о победе в деле переселенцев из Луганска

"Сила права" получила постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Украины, которым установлен факт вынужденного переселения в мае 2016-го Ольги Арнаут и ее несовершеннолетних детей из Луганска вследствие вооруженной агрессии России против Украины и оккупации части территории нашей страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Отмечается, что вместе с "Силой права" Ольга Арнаут начала юридическое наступление на страну-агрессора в январе 2017 года, когда в Киево-Святошинский районный суд Киевской области было подано заявление об установлении факта вынужденного переселения заявительницы из оккупированного Луганска. Судья по делу Ковальчук восемь раз переносил заседание, а затем, затянув процесс на 11 месяцев, в конце ноября 2017-го отказал в удовлетворении иска, сообщили в пресс-службе.

Уже в начале декабря 2017-го "Сила права" подала апелляционную жалобу в Апелляционный суд Киевской области. Суд в лице судьи Коцюрбы вынес постановление об открытии производства, затем судья был сменен на судью Финагиева, который пять раз переносил рассмотрение дела и лишь 12 июня 2018 вынес постановление об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы.

"Постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Украины – результат жёсткой юридической борьбы с Киево-Святошинским районным судом Киевской области, а также Апелляционным судом Киевской области, – отметил глава "Силы права" Андрей Сенченко. – Мы благодарим Коллегию судей в составе председательствующего судьи Дмитрия Луспеника, судей Елены Билоконь, Бориса Гулько, Евгения Синельникова и Сергея Хопты за вынесение справедливого решения от имени и на пользу Украины".

Следующий этап для Арнаут – подача исков как вынужденные переселенцы и члены семьи погибшего военнослужащего и получение компенсации морального и материального ущерба от государства-агрессора. Семья может рассчитывать как минимум на 285 тысяч евро компенсации.