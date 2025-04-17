Сигнали з космосу. Вчені виявили "сліди" життя на далекій планеті

Астрономи виявили на планеті K2-18 b хімічні сполуки, що на Землі виробляються виключно живими організмами. На сьогодні це найвагоміший аргумент того, що у всесвіті є позаземне життя.

Пошуки позаземного життя

Спостереження космічного телескопа Джеймса Вебба за планетою під назвою K2-18 b виявили сліди хімічних сполука диметилсульфіда (DMS) і диметилдисульфіда (DMDS). Ці речовини на Землі виробляють лише живі організми.

Їх наявність на далекій планеті не є доказом біологічної активності прибульців, але може наблизити відповідь на питання, чи є позаземне життя у Всесвіті.

"Це найвагоміший на сьогодні доказ біологічної активності за межами Сонячної системи", - заявив професор Нікку Мадхусудхан, астрофізик з Кембриджського університету, який керував спостереженнями.

Чи схожа K2-18 b на Землю

K2-18 b розташована в сузір’ї Лева. Вона майже в дев’ять разів масивніша за Землю і в 2,6 раза більша. Планета обертається навколо своєї зірки - холодного червоного карлика, який вдвічі менший за Сонце. K2-18 b знаходиться на відстані 124 світлових років від Землі.

У 2019 році космічний телескоп Хаббл виявив в атмосфері K2-18 b водяну пару та метан. Тоді вчені оголосили планету "найбільш придатною для життя світом" за межами Сонячної системи. Науковці вважали, що там може бути глибокий океан.

Ілюстрація того, як може виглядати планета K2-18 b, що знаходиться на відстані 124 світлових років від Землі (ілюстрація: NASA, CSA, ESA, J. Olmstead (STScI), N. Madhusudhan (Cambridge University)

Вчені розгадують "комічні сигнали"

Екзопланети, зокрема K2-18 b, розташовані дуже далеко, тому вчені не можуть до них дістатися. Вони дізнаються їхній розмір, температуру та хімічний склад, спостерігаючи, як планета проходить перед своєю зіркою. Саме так виявили сліди молекул DMS і DMDS.

"Сигнал був сильний, і якщо ми справді виявили ці молекули - це велике досягнення", - пояснив Нікку Мадхусудхан.

Суперечки серед науковців

Не всі вчені поділяють оптимізм Мадхусудхана. Деякі вказують, що умови на K2-18 b залишаються спірними: планета може бути газовим гігантом або мати океани з магми.

Концентрація DMS і DMDS на K2-18 b у тисячі разів більша, ніж на Землі, але результати ще не остаточні - їхня достовірність поки не дотягує до рівня "відкриття". Вчені припускають, що молекули могли з’явитися й без життя, наприклад, через вулкани, блискавки чи комети. Але поки жоден з таких процесів не дає переконливого пояснення.

Астроном Керолайн Морлі вважає, що справжнім доказом життя міг би стати лише сигнал від розумної цивілізації - хоча шанс знайти його дуже малий.