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Siemens та Volkswagen закликали уряд Німеччини компенсувати інвестиції в РФ

Фото: Siemens та Volkswagen хочуть отримати компенсації за інвестиції в РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Структурні підрозділи компаній Siemens та Volkswagen запросили в уряду Німеччини компенсації через фінансові втрати в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ.

Йдеться про виробника залізничної техніки Siemens Mobility та банку Volkswagen Bank. Підприємства пояснили свій запит наміром використовувати механізм гарантій із боку німецького уряду.

"Як і багато інших німецьких компаній, Siemens убезпечила інвестиції в Росії, вдавшись до інструменту інвестиційних гарантій з боку федерального уряду", - заявив представник Siemens Mobility.

Представник Volkswagen Bank також зазначив, що розгляди щодо компенсацій тривають, але відмовився навести інші подробиці.

Раніше з подібною заявкою до уряду звернулася енергетична компанія Wintershall Dea. Представник Мінфіну Німеччини підтвердив, що Wintershall Dea AG скористалася механізмом інвестиційних гарантій. При цьому переговори щодо "можливих сценаріїв завданих збитків" ведуться давно.

Повідомляється, що станом на середину листопада уряд Німеччини отримав 16 запитів від 8 компаній, які вирішили скористатися інвестиційними гарантіями через відхід з Росії на загальну суму в 2,8 млрд євро.

Міжнародний бізнес масово пішов із ринку Росії

Після запровадження країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішила продати свій бізнес у Росії.

Нещодавно японський рітейлер Uniqlo відмовився від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином, компанія припинила вести бізнес у цій країні.

Також одна із найбільших страхових груп Європи компанія Uniqa продала свій бізнес у Росії і таким чином залишила її ринок.

Пізніше повідомлялося, що майже всі фінські компанії залишили ринок Росії, лише два відсотки фінських експортних компаній все ще ведуть бізнес у країні-агресорі.

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