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В січні-квітні заготівля металобрухту скоротилась на 40%

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П'ятниця 12 травня 2023 13:20
В січні-квітні заготівля металобрухту скоротилась на 40% Фото: в січні-квітні заготівля металобрухту скоротилась на 40% (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У січні-квітні 2023 року заготівля металобрухту в Україні скоротилась на 40,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 366,6 тис тонн. Водночас, внутрішні постачання брухту на металургійні комбінати скоротились на 49,8% - до 292,8 тис. тонн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінпром.

Так, за даними асоціації УАВтормет, експорт металобрухту з України в січні-квітні збільшився у 8 разів – з 7,1 тис тонн до 56,4 тис тонн. Водночас імпорт сировини скоротився з 0,1 тис тонн, до 0,06 тис тонн.

Раніше учасники ринку прогнозували експорт у першому кварталі на рівні 46 - 50 тис. тонн. Реальні цифри виявились навіть більшими. Враховуючи темпи зростання експортного показника, наприкінці року експорт може скласти 300 - 400 тис. тонн.

Разом з тим стало відомо, що український брухт експортується до ЄС за сірими схемами, через що Україна втратила на експортному миті понад 350 мільйонів. Схемами, які покривалися українськими митниками, вже зацікавилися у ДБР.

Нагадаємо, раніше металурги висловити стурбованість зростанням експорту металобрухту, адже це призводить до дефіциту на внутрішньому ринку, через що металургійні підприємства України опинилися на межі зупинки.

Вони закликали обмежити експорт на період воєнного стану та певний час після нього, доки ситуація з сировиною на внутрішньому ринку не стабілізується.

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