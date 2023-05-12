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В январе-апреле заготовка металлолома сократилась на 40%

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Пятница 12 мая 2023 13:20
В январе-апреле заготовка металлолома сократилась на 40% Фото: в январе-апреле заготовка металлолома сократилась на 40% (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В январе-апреле 2023 года заготовка металлолома в Украине сократилась на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 366,6 тыс. тонн. В то же время, внутренние поставки металлолома на металлургические комбинаты сократились на 49,8% - до 292,8 тыс. тонн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минпром .

Так, по данным ассоциации УАВтормет, экспорт металлолома из Украины в январе-апреле увеличился в 8 раз – с 7,1 тыс. тонн до 56,4 тыс. тонн. В то же время импорт сырья сократился с 0,1 тыс. тонн, до 0,06 тыс. тонн.

Ранее участники рынка прогнозировали экспорт в первом квартале на уровне 46 – 50 тыс. тонн. Реальные цифры оказались даже больше. Учитывая темпы роста экспортного показателя, в конце года экспорт может составить 300 – 400 тыс. тонн.

Вместе с тем стало известно, что украинский металлолом экспортируется в ЕС по серым схемам, из-за чего Украина потеряла на экспортном мгновении более 350 миллионов. Покрывавшиеся украинскими таможенниками схемами уже заинтересовались в ДБР.

Напомним, ранее металлурги выразить обеспокоенность ростом экспорта металлолома, ведь это приводит к дефициту на внутреннем рынке, из-за чего металлургические предприятия Украины оказались на грани остановки.

Они призвали ограничить экспорт на период военного положения и некоторое время после него, пока ситуация с сырьем на внутреннем рынке не стабилизируется.

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