У Сибіру запустили нове родовище для постачання дешевого газу до Китаю

Президент Росії Володимир Путін 21 грудня керував запуском нового великого газового родовища у Сибіру, щоб забезпечити заплановане зростання постачання до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ковиктинське газове родовище надходитиме до трубопровід "Сила Сибіру", яким російський газ йде Китай. З запасами в 1,8 трлн кубометрів воно є найбільшим на сході Росії.

Запуск є частиною стратегії Росії щодо переміщення експорту газу на схід, оскільки Європейський Союз скорочує залежність від російських енергоресурсів у відповідь на війну проти України.

Росія почала продавати природний газ Китаю наприкінці 2019 року газопроводом "Сила Сибіру", яким у 2021 році було поставлено близько 10 млрд кубометрів газу, а в 2025 році він повинен вийти на повну потужність 38 млрд кубометрів.

У лютому Путін досяг домовленості про продаж Китаю додаткових 10 млрд кубометрів газу з Далекого Сходу Росії через новий трубопровід меншого розміру на північний схід Китаю.

Росія також планує збудувати ще один великий газопровід "Сила Сибіру-2" через Монголію.

Минулого тижня Путін заявив, що ці проекти дозволять Росії збільшити продаж газу до Китаю до 48 млрд кубометрів на рік до 2025 року і до 88 млрд кубометрів до 2030 року.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв у середу несподівано відвідав Китай для переговорів із президентом Сі Цзіньпіном, які, за словами Медведєва, включали обговорення "безмежного" стратегічного партнерства, про яке дві країни оголосили у лютому.