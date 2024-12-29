Сибіга закликав заборонити імпорт російського скрапленого газу до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на отримання Євросоюзом скрапленого газу з РФ. Він закликав заборонити цей імпорт до країн ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МЗС України.
У дописі сказано, що заклик Сибіги був його реакцією на публікацію видання Financial Times про те, що протягом 2024 року країни Європейського союзу імпортували рекордний обсяг російського LNG-газу (скрапленого природного газу).
"Це неприпустимо. Імпорт російського LNG-газу до ЄС має бути заборонений в рамках подальших санкцій і замінений поставками зі США та інших партнерів", - написав він у соцмережі Х.
Глава МЗС України додав, що на ринку достатньо скрапленого природного газу, щоб не фінансувати злочинний російський режим разом із його агресією, воєнними злочинами та гібридними атаками.
Нагадаємо, 20 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вже з середи, 1 січня, транзит російського природного газу через нашу країну до Європи - припиниться. Цього дня термін п'ятирічного контракту добігає кінця.
"На сьогоднішній день ми розуміємо, що угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року. О 7 годині ранку фізично транзит буде перекрито у зв'язку із завершенням цієї угоди", - повідомив глава уряду.
Також Шмигаль заявив, що відновлення транзиту можливе за запитом Європейської комісії, але в разі, якщо це буде не російський газ.
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