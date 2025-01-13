Сибіга вважає, що інавгурація Трампа може прискорити досягнення миру для України

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив в інтерв'ю Tagesschau.

За його словами, наразі Україна має сконцентруватися на швидких поставках озброєння. Він також висловив сподівання на ухвалення "сильних рішень" з боку союзників, зокрема, зняття обмежень не застосування далекобійної зброї.

Зокрема, Сибіга вважає, що надання Німеччиною ракет Taurus могло би суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

"Рішення про надання Україні крилатих ракет Taurus є одним із тих елементів, які можуть суттєво впливати на ситуацію на полі бою… У поєднанні з іншими системами вони насправді можуть бути тим фактором, який докорінно змінить ситуацію на полі бою", - підкреслив Сибіга.

Водночас, Сибіга назвав період після інавгурації Дональда Трампа, "шансом, динамікою, додатковою можливістю для України" прискорити досягнення миру. На його думку, це спільна мета України та Сполучених Штатів і що погляди на досягнення цієї мети збігаються.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, що під час нещодавнього виступу перед губернаторами-республіканцями Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловив бажання зустрітися. Зокрема додав, що зустріч вже готується, але не уточнював конкретних дат.