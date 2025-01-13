Сибига считает, что инаугурация Трампа может ускорить достижение мира для Украины
Украина нуждается в дальнейшей поддержке партнеров. Усиление этой помощи будет способствовать более быстрому установлению справедливого мира.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в интервью Tagesschau.
По его словам, сейчас Украина должна сконцентрироваться на быстрых поставках вооружения. Он также выразил надежду на принятие "сильных решений" со стороны союзников, в частности, снятие ограничений не применение дальнобойного оружия.
В частности, Сибига считает, что предоставление Германией ракет Taurus могло бы существенно повлиять на ситуацию на фронте.
"Решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus является одним из тех элементов, которые могут существенно влиять на ситуацию на поле боя... В сочетании с другими системами они на самом деле могут быть тем фактором, который в корне изменит ситуацию на поле боя", - подчеркнул Сибига.
В то же время, Сибига назвал период после инаугурации Дональда Трампа, "шансом, динамикой, дополнительной возможностью для Украины" ускорить достижение мира. По его мнению, это общая цель Украины и Соединенных Штатов и что взгляды на достижение этой цели совпадают.
Позиция Трампа относительно войны в Украине
Напомним, что во время недавнего выступления перед губернаторами-республиканцами Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин выразил желание встретиться. В частности добавил, что встреча уже готовится, но не уточнял конкретных дат.
Подробнее о том, чего ожидать Украине от президентства Трампа - читайте в материале РБК-Украина.
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