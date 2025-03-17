Сибіга вирушає до Індії, в МЗС назвали основну мету візиту

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вирушає до Республіки Індія з офіційним візитом, де перебуватиме з 17 по 19 березня. Заплановані низка зустрічей та переговори з індійським колегою та іншими високопосадовцями цієї країни, участь у форумах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

Як поінформували в українському зовнішньополітичному відомстві, у Нью-Делі мають відбутися двосторонні переговори Сибіги з главою МЗС Індії Субраманьяном Джайшанкаром та іншими індійськими високопосадовцями.

"Основною метою візиту стане участь міністра в одному з найбільших геополітичних форумів Азії Raisina Dialogue", - розповіли в міністерстві.

Під час конференції передбачені двосторонні зустрічі Сибіги з керівниками зовнішньополітичних відомств низки держав Південної та Південно-Східної Азії та Африки, йдеться в повідомленні МЗС.

Також Сибіга планує відвідати Мумбаї, де "проведе низку зустрічей з метою розширення міжрегіональної економічної співпраці між Україною та Індією, візьме участь в якості головного гостя спеціального українсько-індійського бізнес-форуму".

Як пояснили в МЗС, ключовими темами переговорів стануть просування до справедливого миру в Україні та роль Індії в цьому процесі. Крім того, основними питаннями буде розвиток співпраці між Україною та Індією, зміцнення зв'язків української сторони з державами Індо-Тихоокеанського регіону.

"Крім того, в фокусі зустрічей будуть розширення дипломатичної присутності України в регіоні Південної Азії, розширення торгівлі та вихід українських експортерів на додаткові азійські ринки", - додали у МЗС.

Минулий візит глави МЗС України до Індії

Нагадаємо, перед тим був візит очільника МЗС України до Індії майже рівно рік тому. Українське зовнішньополітичне відомство тоді очолював Дмитро Кулеба.

Наприкінці березня 2024-го тодішній глава МЗС Кулеба розповів, що його візит до Нью-Делі має зміцнити відносини між країнами. Повідомлялося, що під час візиту він проводив зустрічі з міністром закордонних справ для обговорення питань, що стосуються двостороннього партнерства та співробітництва з регіональних та глобальних питань.

А вже після повернення з Нью-Делі до Києва Кулеба поінформував, що Україна та Індія домовились повернути рівень співробітництва між країнами до довоєнного рівня. Також він розповів, що була робота над візитом президента України до Індії

Як повідомлялося раніше, у серпні минулого року прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав Україну з офіційним візитом, та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час його візиту було підписано чотири угоди про співпрацю між Індією та Україною.