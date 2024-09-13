Сибіга та Сікорський зробили заяви щодо українського легіону в Польщі

Українські військові, ймовірно, готуватимуться на території Польщі. Зараз тривають переговори щодо створення українського легіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви глави Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та його українського колеги Андрія Сибіги на пресконференції в МЗС України.
"В угоді, яку підписали Зеленський з Туском, є положення, які передбачають взаємодію обох сторін у підготовці українського військового підрозділу на території Польщі, який складатиметься з добровольців громадян України, які проживають за кордоном", - нагадав Сибіга.
Водночас він пояснив, що для того, щоб це перейшло в практичну площину, мають здійснитись певні практичні кроки на рівні міністерств оборони.
"Вони зараз на стадії фіналізації. І оскільки це чутливе питання, то після того, як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проект перейде в практичну площину", - додав він.
Сікорський підтвердив слова Сибіги та пояснив, що країни обговорювали справи щодо набору українців до українського легіону в Польщі.
"Ми не будемо вдаватися в подробиці, щоб не давати Росії додаткову інформацію та давати їй шанси на саботажі. Але треба сказати, що ми трошки просунули справу вперед. Польща підтримує готовність підготувати український підрозділ на території Польщі", - зауважив глава польського МЗС.
Нагадаємо, що ще в липні Україна та Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Серед іншого угода передбачає підготовку українських військових на своїй території.
РБК-Україна вже пояснювало, як у Польщі набиратимуть добровольців до українського легіону.
Варто також зауважити, що за словами Сікорського, у Польщі вже тисячі охочих вступити до українського легіону.
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