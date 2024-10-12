Сибіга поговорив з Боррелем, серед питань були активи РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Серед іншого обговорили й заморожені російські активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Він також зауважив, що під час розмови вони обговорили відчутний прогрес у наданні Україні 35 млрд євро шляхом використання заморожених російських активів та наступні спільні кроки.

"Провів продуктивну телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем напередодні засідання Ради ЄС у закордонних справах, на яке я радий бути запрошеним", - пояснив Сибіга.

Нагадаємо, що Європейський Союз планує виділити Україні кредит у розмірі 35 млрд євро, забезпечений майбутнім прибутком від заморожених активів російського центробанку, щоб гарантувати більш передбачувану фінансову підтримку України.

У вересні повідомлялось, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробить заяву під час візиту до Києва.

Кредит є частиною плану на 50 млрд доларів допомоги Україні, який з'явився в результаті переговорів із США та країнами "Великої сімки".

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