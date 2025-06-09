Сибіга назвав два ключові блоки, якими можна змусити РФ до справедливого миру

Є два ключові блоки, якими можна змусити Росію до справедливого миру: посилення санкцій та зміцнення України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час брифінгу з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом.
"Перше це подальше посилення санкцій, а тут є ще достатньо сфер і галузей, де ми можемо нарощувати цей санкційний тиск. Він має стати руйнівним для російської економіки", - сказав Сибіга.
За його словами, в цьому сегменті санкційного тиску одне з найбільш болючих рішень для РФ - це пониження цінової стелі на нафту.
"Наша позиція - мова має йти про 30 доларів, ми це наше бачення довели до відома наших партнерів і це дійсно має бути рішення на рівні чи у форматі G7", - зазначив міністр.
Він наголосив, що Україна дуже сподівається, що рішення у цьому напрямку будуть прийняті під час саміту G7 у Канаді.
"Чинники, які можуть примусити Росію до миру - це санкції, заморожені активи, тут потрібно більше волі та рішучості, і також одне ж рішень, яке слід очікувати в форматі G7, та подальша ізоляція Росії", - додав Сибіга.
Глава МЗС України наголосив, що не можна легітимізувати повернення Росії на міжнародну арену без досягнення справедливого миру.
"А другий фактор, який може впливати й тиснути на Росію - це зміцнення України, оборонних спроможностей, посилення нашої оборонки, посилення нашої армії, щоб ми мали пакет стримання, щоб для РФ кожен день їхньої подальшої агресії ціна зростала", - зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше Росія відмовилася від припинення вогню з Україною як мінімум на 30 днів без додаткових умов. Таку ідею запропонували США.
Минулого тижня, під час другого раунду переговорів у Стамбулі, РФ передала Україні свій "меморандум", який фактично виявився ультиматумом.
Зокрема, країна-агресор для припинення вогню вимагає, щоб Україна почала виведення військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Росії не сподобалися всі мирні ініціативи, які їй пропонували, і вона має за це відповісти.
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