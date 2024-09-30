Сибіга і Сійярто провели переговори в Угорщині: про що говорили міністри

Як розповів голова українського МЗС, з Сійярто вони обговорили увесь спектр питань двосторонньої співпраці - від чутливих та складних до нових перспективних питань.

Сибіги пояснив, що для нього важливо, щоб його перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ країни відбулись до найближчих західних сусідів України.

"Сьогодні ми мали з моїм колегою, Петером, дуже відверту розмову тет-а-тет, з обговоренням, в тому числі, непростих питань, а також змістовні консультації в розширеному форматі. Важливо розвивати українсько-угорські відносини на основі взаємної поваги, розуміння національних інтересів один одного, поваги їх, та сприйняття України як майбутнього члена Європейського Союзу та НАТО", - розповів Сибіга.

Що обговорили міністри

Під час зустрічі Сибіга і Сійярто першочергово обговорили війну Росії проти України та шляхи досягнення миру, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Зокрема, Сибіга подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, покарання Росії за звірства, скоєні в Україні, зокрема і за злочин агресії.

Він також розповів угорському колезі про ситуацію на фронті та на тимчасово окупованих територіях.

"Вдячний Угорщині за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, ухвалення 14 пакетів санкцій ЄС проти Росії, гуманітарну допомогу, про яку ви згадували та яку ми дуже цінуємо та яка надається нашій державі у таких складних умовах та такий складний час. Ми це ніколи не забудемо", - розповів він.

Міністр наголосив на важливості участі угорської сторони в проектах з відбудови України, підтримку українців в Угорщині, а також лікування поранених військовослужбовців та навчання військових медиків і вибухотехніків.

Він наголосив, що Україна підтверджує взяті на себе як двосторонні, так і міжнародні зобов’язання. Зокрема вони разом з Сійярто домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення порозуміння в усіх чутливих питаннях.

"Подякував пану міністру, Петеру Сійярто, за участь у першому саміті миру та приєднання до його спільного комюніке. Сподіваємося, що Угорщина як країна, що активно виступає за мир, продовжить підтримку українських ініціатив, сприятиме їхній якнайшвидшій реалізації", - підкреслив міністр.

Що передувало

Cьогодні, 30 вересня, Сибіга прибув з офіційним візитом до Угорщини під час якого провів переговори з Сійярто.

Суперечка щодо прав угорців в Україні виникла через освітній закон 2017 року, який вимагав поступового переходу навчання на українську мову після початкових класів. У Закарпатті живе близько 150 тисяч угорців, і 170 шкіл проводять навчання угорською. Основне невдоволення висловлював уряд Угорщини, який розцінив закон як спробу асиміляції та блокував ініціативи ЄС щодо підтримки України.

Більш детально про причини неоднозначних відносин з Угорщиною - у матеріалі РБК-Україна.

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