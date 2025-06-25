Сі Цзиньпін вперше пропустить саміт БРІКС: у чому причина

Лідер Китаю Сі Цзиньпін не поїде на саміт БРІКС, який проходитиме в Ріо-де-Жанейро 6-7 липня. Це вперше, коли лідер глава країни не відвідає щорічний захід об'єднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

За словами неназваних чиновників, Китай повідомив уряд Бразилії про те, що у Сі Цзиньпіна виник "конфлікт у розкладі" і делегацію країни очолить прем'єр Держради КНР Лі Цян.

Представники Китаю, які беруть участь у підготовці до саміту, також назвали причиною відсутності Сі Цзиньпіна те, що він уже двічі зустрічався з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою менш ніж за рік: спочатку на саміті G20 у листопаді 2024 року, а потім у травні 2025-го.

Представник МЗС Китаю Го Цзякунь сказав бразильській газеті Folha de S.Paulo, що інформацію про участь Сі Цзиньпіна в саміті "буде надано у відповідний час".