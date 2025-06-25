Сі Цзиньпін вперше пропустить саміт БРІКС: у чому причина
Лідер Китаю Сі Цзиньпін не поїде на саміт БРІКС, який проходитиме в Ріо-де-Жанейро 6-7 липня. Це вперше, коли лідер глава країни не відвідає щорічний захід об'єднання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.
За словами неназваних чиновників, Китай повідомив уряд Бразилії про те, що у Сі Цзиньпіна виник "конфлікт у розкладі" і делегацію країни очолить прем'єр Держради КНР Лі Цян.
Представники Китаю, які беруть участь у підготовці до саміту, також назвали причиною відсутності Сі Цзиньпіна те, що він уже двічі зустрічався з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою менш ніж за рік: спочатку на саміті G20 у листопаді 2024 року, а потім у травні 2025-го.
Представник МЗС Китаю Го Цзякунь сказав бразильській газеті Folha de S.Paulo, що інформацію про участь Сі Цзиньпіна в саміті "буде надано у відповідний час".
Що таке БРІКС
БРІКС – це група з 10 країн, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія. БРІКС часто розглядається як платформа для зміцнення глобального багатополярного порядку, де ці країни намагаються зменшити домінування США і ЄС.
Останнім часом йде мова про розширення міжнародної організації. Так, нещодавно В'єтнам та Туреччина офіційно подали заявку на вступ до БРІКС.
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