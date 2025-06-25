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Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС: в чем причина

Среда 25 июня 2025 09:30
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Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС: в чем причина Фото: Си Цзиньпин впервые пропустит саммит БРИКС (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Лидер Китая Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС, который будет проходить в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Это впервые, когда глава страны не посетит ежегодное мероприятие объединения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

По словам неназванных чиновников, Китай уведомил правительство Бразилии о том, что у Си Цзиньпина возник "конфликт в расписании" и делегацию страны возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Представители Китая, участвующие в подготовке к саммиту, также назвали причиной отсутствия Си Цзиньпина то, что он уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год: сначала на саммите G20 в ноябре 2024 года, а затем в мае 2025-го.

Представитель МИД Китая Го Цзякунь сказал бразильской газете Folha de S.Paulo, что информация об участии Си Цзиньпина в саммите "будет предоставлена в соответствующее время".

Что такое БРИКС

БРИКС - это группа из 10 стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. БРИКС часто рассматривается как платформа для укрепления глобального многополярного порядка, где эти страны пытаются уменьшить доминирование США и ЕС.

В последнее время идет речь о расширении международной организации. Так, недавно Вьетнам и Турция официально подали заявку на вступление в БРИКС.

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Си Цзиньпинь БРИКС
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