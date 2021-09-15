Си Цзиньпин отказал Байдену в личной встрече, - FT

Глава КНР Си Цзиньпин отказал президенту США Джо Байдену в личной встрече. Американская сторона была разочарована.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times.
Пять собеседников издания, знакомых с содержанием телефонной беседы двух лидеров, которая состоялась 9 сентября, сообщили, что на предложение о личной встрече китайский лидер ответил отказом.
Си Цзиньпин якобы предложил президенту США смягчить риторику в отношении Китая.
В то же время, Байден опроверг информацию об отказе лидера Китая.
"Это неправда", - ответил президент США на вопрос журналистов, разочарован ли он отказом Си встречаться лично, сообщает Reuters.