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Си Цзиньпин отказал Байдену в личной встрече, - FT

Автор: Анастасия Рокитна

Глава КНР Си Цзиньпин отказал президенту США Джо Байдену в личной встрече. Американская сторона была разочарована.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Financial Times.

Пять собеседников издания, знакомых с содержанием телефонной беседы двух лидеров, которая состоялась 9 сентября, сообщили, что на предложение о личной встрече китайский лидер ответил отказом.

Си Цзиньпин якобы предложил президенту США смягчить риторику в отношении Китая.

В то же время, Байден опроверг информацию об отказе лидера Китая.

"Это неправда", - ответил президент США на вопрос журналистов, разочарован ли он отказом Си встречаться лично, сообщает Reuters.

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Си ЦзиньпиньДжозеф Байден