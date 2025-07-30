"Сі хоче зустрітися зі мною": Трамп заявив про візит глави КНР до США

Трамп готовий поїхати в Китай

Нагадаємо, днем раніше президент США Дональд Трамп підтвердив свій можливий візит до Китаю, але позначив умову.

"Фейкові новини повідомляють, що я шукаю "саміт" із президентом Китаю Сі. Це неправда, я нічого не шукаю", - сказав глава Білого дому.

Він зазначив, що, можливо, поїде до Китаю, але це буде тільки на запрошення президента Сі, яке було продовжено.

"Інакше я не зацікавлений! Дякую за вашу увагу цьому питанню", - резюмував він.

Також зазначимо, що раніше видання The Times писало, що Сі хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним.

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