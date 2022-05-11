Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока-2"

Суд в Швейцарии приостановил банкротство Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2". Компании предоставили мораторий на выплаты кредиторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт торгового бюллетеня Швейцарии.

Отмечается, что мораторий введен до 10 сентября. До этого времени компания может не выплачивать задолженности. Временным административным управляющим из-за процедуры банкротства назначена компания Transliq AG.

Напомним, что США еще до начала полномасштабной войны ввели санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей.

Уже в начале марта стало известно о том, что оператор "Северного потока-2" объявил о банкротстве.

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