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Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока-2"

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Берн, Среда 11 мая 2022 17:06
Швейцарский суд приостановил процедуру банкротства оператора "Северного потока-2" Фото: в Швейцарии приостановили банкротство компании Nord Stream 2 AG (nord-stream2.com)
Автор: Наталья Юрченко

Суд в Швейцарии приостановил банкротство Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2". Компании предоставили мораторий на выплаты кредиторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт торгового бюллетеня Швейцарии.

Отмечается, что мораторий введен до 10 сентября. До этого времени компания может не выплачивать задолженности. Временным административным управляющим из-за процедуры банкротства назначена компания Transliq AG.

Напомним, что США еще до начала полномасштабной войны ввели санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей.

Уже в начале марта стало известно о том, что оператор "Северного потока-2" объявил о банкротстве.

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Северный поток-2 Швейцария
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