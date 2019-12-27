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Швейцарская Adelon AG пока не планирует участвовать в приватизации шахт в Украине

Новости » Энергетика     27.12.2019 - 14:32
Швейцарская Adelon AG пока не планирует участвовать в приватизации шахт в Украине
Иллюстративное фото (Pixabey)

В компании не рассматривают Украину как перспективный рынок

Крупный швейцарский трейдер, который занимается поставками угля происхождением из Кузбасского угольного бассейна в России – компания Adelon AG (Аделон АГ) на сегодняшний день и в среднесрочной перспективе не рассматривает возможности участия в приватизации угольных активов, в частности, государственных шахт, в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании отметили, что не рассматривают Украину как перспективный рынок ни с точки зрения поставки продукции потребителям, ни с точки зрения приобретения каких-либо активов.

"Действительно, компания Adelon AG в ближайшие годы собирается заняться расширением рынков сбыта товара за счет большей экспансии в страны Азии (в частности, Китай, Южная Корея, Япония, Индия, которые имеют одни из крупнейших экономик мира и рынков потребления угольной продукции), а также Центральной и Западной Европы (поставка товара через порты Балтийского моря). В частности, приоритетом для нас является укрепление своих позиций в качестве одного из крупнейших международных трейдеров угольной продукции на территории Азии и Европы, трансформация компании из трейдинговой компании в вертикально-интегрированную группу компаний", - говорится в сообщении.

В Adelon AG добавляют, что среди ключевых задач на ближайшие годы - наличие собственных месторождений по добыче угля, наличие предприятий по последующему обогащению добытого угля, наличие собственной логистики (парк собственных грузовых железнодорожных вагонов, складов/площадок для хранения, причалов и портовых сооружений, погрузочно-разгрузных комплексов/техники и иные сопутствующие элементы), развитие представительств компании в странах, которые являются основными рынками сбыта товара.

"Однако выполнение этих задач не предполагает на сегодняшний день приобретения каких-либо активов в Украине. По крайней мере, до стабилизации политической и международной обстановки, а также до установления в этой стране приемлемых для трейдинга и производственной деятельности фискальных условий", - добавили в компании.

Adelon AG (Аделон АГ) – швейцарская трейдинговая компания, которая занимается международной продажей угля происхождением с Кузбасского угольного бассейна (Новосибирская, Кемеровская, Иркутская области, Российская Федерация). Компания торгует углями марок Г (газовый); Т (тощий); Д (длиннопламенный); А (антрацит); коксующимися углями; СС (слабоспекающийся); PCI (смеси пылеугольного вдувания).

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