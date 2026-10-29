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Швейцарська якість з історією: в Україні стартували продажі техніки для прання Schulthess

10:05 29.10.2026 Чт
3 хв
aimg Анна Березіна
Швейцарська якість з історією: в Україні стартували продажі техніки для прання Schulthess Пральні і сушильні машини Schulthess (фото: Лондрі Трейд)
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Український ринок професійної техніки для прання поповнився брендом із майже 180-річною історією. Офіційний дистриб'ютор в Україні розпочав постачання пральних і сушильних машин Schulthess - професійних і промислових моделей швейцарського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз компанії Лондрі Трейд.

Спадщина завдовжки 180 років

Schulthess заснована 1845 року й пройшла шлях від сантехнічної майстерні до одного з ключових гравців європейського ринку. Машини й досі випускають на власному заводі у Вольфгаузені поблизу Цюриха, зберігаючи швейцарський підхід до якості.

Ресурс, функції та дизайн

Професійні машини Schulthess проєктуються на 17-25 тисяч мотогодин - це довгі роки інтенсивної роботи без втрати ефективності.

Барабан і бак виготовлені з нержавіючої сталі, а фірмовий 3D-барабан забезпечує дбайливу механіку прання одягу та білизни.

Професійні програми прання profiClean, аквачистки wetClean і режими дезінфекції роблять техніку універсальною для бізнесу. Усі моделі пральних машин можна підключити до системи автоматичного дозування мийних засобів.

Не менш важлива естетика: лаконічний корпус і сучасний дизайн відзначені нагородою Red Dot. Тому Schulthess так часто трапляється в проєктах дизайнерських студій, у приватних будинках, бутик-готелях, SPA-комплексах і салонах краси.

Три лінійки під різні завдання

  • starLine - завантаження 7-8 кг, компактне рішення для малого бізнесу та приватних інтер'єрів. Сушильні машини лінійки - лише конденсаційного типу: їм не потрібне виведення повітря назовні, а пральну й сушильну машини можна змонтувати в колону.
  • topLine - 8-9 кг, віджим до 1600 об/хв і ресурс понад 25 тисяч мотогодин; також передбачено встановлення в колону. Сушильні машини доступні у трьох варіантах: конденсаційні, вентиляційні та з тепловим насосом - під будь-які умови приміщення й вимоги до енергоспоживання.
  • proLine - промисловий клас: пральні машини на 13-33 кг і сушильні на 16–33 кг для готелів, клінік і пралень. Сушильні машини цієї лінійки - лише вентиляційного типу, розраховані на високу продуктивність за підключення до повітроводу.

Сушильні машини підбираються в пару до пральних за обсягом завантаження, тому комплект працює як єдина система. Завдяки інтенсивному віджиму білизна надходить у сушіння з низькою залишковою вологістю й висихає швидше, що заощаджує час і електроенергію.

Як придбати

Придбати техніку можна в інтернет-магазині schulthess.com.ua. Регіональним дилерам щодо співпраці варто звертатися безпосередньо до офіційного дистриб'ютора Schulthess в Україні - компанії Лондрі Трейд.

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