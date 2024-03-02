Швейцарка Гекі-Гросс сенсаційно виграла мас-старт в Норвегії

28-річна спортсменка трохи несподівано виявилася найкращою на дистанції 12,5 кілометрів. Вона дісталася до фінішу з часом 35:45,3 хвилин.

Для всіх фавориток ахіллесовою п'ятою в цей день виявилася стрільба. На перших двох вогневих рубежах не уникла промахів і Гекі-Гросс, яка змушена була піти на два штрафних кола. Проте, третій та четвертий візити швейцарки на стрільбище були вдалими.

На останньому ж рубежі Гекі-Гросс виявилася єдиною з претендентів на "золото" без промахів. Як наслідок, вона фінішувала в гордій самотності. Срібна нагорода дісталася лідерці сезону Сімон із Франції. А в боротьбі за "бронзу" француженка Жанмонно обійшла Таннреволд із Норвегії.

Українські біатлоністки провалили мас-старт. Анастасія Меркушина закрила всі 10 мішеней в перших "лежці" та стійці, але тричі схибила в других спробах і фінішувала на 27-й позиції. Натомість Джима двічі поцілила в "молоко" на першій стрільбі та по одному разу на трьох наступних (29-те місце).

Підсумки біатлонного мас-старту 12,5 км, жінки:

Лена Гекі-Гросс Жулія Сімон (+16,8) Лу Жанмонно (+22,3)

...

27. Анастасія Меркушина (+3:15,2)

29. Юлія Джима (+4:32,8)